美大使︰駐日期間彷彿有無上特權
〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國駐日大使卡洛琳甘迺迪帶領使館員工大跳「戀舞」，影片點閱數至廿四日突破四百萬次，在網路成為話題。川普上台後很可能被撤換的卡洛琳，駐日時間進入倒數階段，她曾以「無上的特權」來形容如魚得水的駐日生活，以致於當她跟著潮流大跳戀舞甚至扮演耶誕老人跳煙囪，被笑稱是因為即將離開日本而「自暴自棄」。
戲稱即將離開日本才自暴自棄
卡洛琳身為約翰甘迺迪總統的獨生女，也是歐巴馬總統最大的樁腳之一，二○一三年十月正式駐日擔任大使。在此之前，日本民主黨執政時期與美國出現微妙的緊張關係，二○一二年底自民黨重新掌權，首相安倍晉三努力修復同盟關係，歐巴馬派出卡洛琳駐日被視為是善意的回應。
不過，卡洛琳一到日本就任卻差點砸鍋。原因是她在前往皇居向明仁天皇遞交就任國書時，並未按禮節穿著正式禮服，被媒體質疑有輕視之意。就任初期，卡洛琳直言批評安倍參拜靖國神社、質疑日本和歌山縣圍捕海豚的習俗等，均顯露出高高在上的姿態，令部分日本民眾感到失望。
所幸經過初期的磨合再加上日美關係修復，卡洛琳也愈來愈融入駐日生活，並展現出更親和的態度，讓她在日本人氣度後勢看漲。
今年三月卡洛琳接受日媒訪問時自稱是一位「親日家」，一九八六年結婚時選擇到日本度蜜月，在此之前她曾於七八年首次訪日前往廣島。日本經濟新聞曾報導，卡洛琳的型男長子傑克，去年十月從耶魯大學畢業後進入日本網購龍頭「樂天市場」擔任業務及市調員，這似乎更印證了卡洛琳親日立場。
卡洛琳駐日三年多，令人印象深刻的成績，包括促成歐巴馬總統訪問原爆地點廣島，以及達成了駐沖繩美軍歸還大規模的軍事用地等。在私人事務方面，卡洛琳也力挺ＬＧＢＴ活動，耶誕節影片又模仿了人氣日劇「月薪嬌妻」的招牌「戀舞」，愈來愈能抓住日本流行風潮，人氣也跟著上升。
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