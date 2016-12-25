美聯邦存保遇駭 疑幕後黑手是中國

2016-12-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕根據路透二十三日獨家報導，針對美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）自二○一○年起多次遭到駭客入侵事件，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）已展開調查。ＦＤＩＣ資深官員相信，這些駭客攻擊的幕後黑手為中國軍方。

美國聯邦存款保險公司是監管美國商業銀行的三大聯邦機構之一，它負責替商業銀行提供保險，也負責監管商業銀行處理破產等機密計畫，並且具有取得美國個人存款戶紀錄的管道。美國眾議院科學、太空與科技委員會七月的調查報告指出，該公司在二○一○、一一和一三年三度遭到中國駭客攻擊，侵入包括前主席貝爾（Sheila Bair）所使用的電腦在內的數十台工作站電腦和伺服器，目的是竊取經濟情報。

ＦＤＩＣ上個月允許美國國會人員檢視內部資深官員有關駭客攻擊的對話，並從中得知ＦＤＩＣ官員認為，發起入侵行動的駭客有中國軍方在背後撐腰，但對話中並未對這項推測加以解釋。

ＦＢＩ展開調查

路透指出，據消息人士透露，ＦＢＩ已正式展開調查，目前仍如火如荼進行中。ＦＢＩ拒絕評論此消息，ＦＤＩＣ發言人哈根鮑芙（Barbara Hagenbaugh）同樣也拒絕評論，僅表示公司相關單位在發現這項安全漏洞後，已立即採取措施阻擋駭客入侵。而中國外交部發言人華春瑩則回應，在欠缺確切證據之下，要判斷駭客攻擊的來源相當困難。

路透補充道，ＦＢＩ針對此事件的調查，是否會演變至對中國採取實際行動，或者川普上任後是否重新檢視整起事件，仍是未知數。