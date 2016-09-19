「我港淪陷匪區已十九載」 香港新科議員拒出席十一酒會

2016-09-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「十一國慶」在即，香港政府近日發函邀請新科立法會議員出席慶祝酒會，但公民黨、熱血公民等非建制派政黨的二十一名議員皆拒絕出席，青年新政的梁頌恆、游蕙禎更直言「鄰國國慶與我無關」，「拒為暴政曲加粉飾而欺天下」。泛民主派第一大黨民主黨雖表明會入場，但屆時將以「自己的方式」表達港人訴求。

民主黨將出席 以「自己方式」表達訴求

十月一日是中共建政紀念日，港府將依照慣例舉行升旗禮及酒會。然而，由於近年來「一國兩制」備受質疑，提倡本土自決、港獨理念的多個政黨雖獲得邀請，卻都一致表明不會出席活動，包括泛民派第二大黨公民黨的六名立法會議員和十名區議會議員，以及青年新政、香港眾志與熱血公民等多個新興政黨的候任議員。

新議會三十名非建制派議員中，除社民連梁國雄（長毛）未收到邀請外，只有民主黨七名候任議員及醫學界陳沛然應允將出席酒會。「土地正義聯盟」的朱凱迪表示，自己相當討厭「衣香鬢影」的權貴場合，並指出香港應打破被權貴壟斷的社會政治，停止這種逼所有人開香檳、唱國歌的慶祝場合。

面對建制派民建聯候任議員張國鈞聲稱全世界的國慶都有酒會，朱凱迪反駁，發起土地維權抗爭的廣東省陸豐市烏坎村村民，近日才慘遭中共武力鎮壓，質疑出席者怎會有心情慶祝？

青年新政則在其臉書專頁發表措辭強硬的聲明，指出「我港淪陷匪區，業已十九載。港人久處殖民治下，本已飽受暴力迫害，自九七後更是喪家亡港，令人悲憤難平。」港共政權大辦酒會，無疑是以港人之苦為樂，「支共國慶，即為港殤」。聲明強調，民主自由與共產極權勢不兩立、壁壘分明，「舉凡有血氣之士，皆應回絕宴請」，「請留待他朝港人當家作主之時，再一同舉杯暢飲。」

此前曾表態支持港獨的該黨成員梁頌恆和游蕙禎，也直言「鄰國國慶與我無關」，因此不會出席。

「熱普城」鄭松泰也明言不會出席，並指中國國慶與港人無關，更批評港府不該「以慶祝之名，行政治審查之實」。另外，「社會民主連線」的梁國雄（長毛）則和去年一樣未受邀請，他表示，即便最終獲邀，也會在酒會現場示威。

前學運領袖、香港眾志創黨主席羅冠聰原本表示可能會出席酒會，但十七日晚間透過臉書表示，已正式回絕港府邀請，不會出席。據「香港○一」報導，羅冠聰與朱凱迪、劉小麗及姚松炎等候任議員商討後，一致決定拒絕赴會。包括姚松炎在內，與郭榮鏗、莫乃光、梁繼昌、邵家臻及葉建源共六名功能組別議員組成的「專業議政」，也表態拒絕出席酒會。