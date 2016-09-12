行銷活動消費911 美商家被砲轟

2016-09-12

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕十一日是美國紐約世貿中心雙塔遭恐怖攻擊事件十五週年，但絕非商業行為大打促銷廣告的週年慶。美國國內就有兩宗主打九一一事件的行銷活動，其一是德州床墊商，以床墊排成雙塔輪廓然後推倒，意在傳達「床墊大促銷」。其二是威名百貨（Wal-Mart）佛羅里達州一間分店，以成箱可口可樂排成雙塔形狀，橫幅布條上寫著「我們永誌不忘」。兩場行銷活動都因遭輿論砲轟而撤下，德州床墊商更主動表示「無限期」關店。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，位於德州聖安東尼奧的「奇蹟床墊」（Miracle Mattress），為促銷全店床墊以單人售價大清倉，於八日播出的電視廣告中，並排兩大疊床墊，象徵紐約世貿中心雙塔。女經理先宣布促銷消息，隨後兩名男子各壓倒一疊床墊，影射九一一事件。廣告播出後，隨即遭到強烈批評，董事長在「臉書」貼文致歉，九日更宣布是日起「無限期」閉店，並將在九一一紀念日後盡力補償過失，以彌補店譽。

另一令人蹙眉的行銷，則是威名百貨佛羅里達州巴拿馬市分店設計按照不同口味的可口可樂色彩，排出藍白紅美國國旗，國旗中間以黑色堆出雙塔，上方橫幅布條寫著「我們永誌不忘」，布條下方寫有可樂折扣數字，相當顯眼。圖像在「推特」傳開後，也因遭到訾議而撤下；可口可樂則聲明，此排法絕無不敬，旨在向英勇救難人員致上最高敬意。