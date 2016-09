CNN︰港人挺獨 不把北京放眼裡

2016-09-06

〔編譯茅毅/綜合報導〕在中國杭州舉辦「廿國集團」高峰會之際,香港四日迎接二○一四年「雨傘運動」後的首場選舉,創當地史上新高的投票率,以及主張「港獨」或要求香港擁有更大自治權的候選人大有斬獲,在在傳達港人無視北京打壓的訊息。美國有線電視新聞網(CNN)更以「港人投票挺獨立,不把北京放在眼裡」(Hong Kongers "thumb their noses at Beijing" with pro-independence votes)為題,描述港人對中國和香港政府近年來無視民意的反彈。

受限於現行立法會議員的選制,共七十席中僅半數開放直選,故此次的選舉結果將不會立即使香港治理的氣象一新。儘管如此,年輕、傾獨和泛民主派候選人的崛起,意味不滿北京左右香港前途的人士,將保有對親中派所提政策的否決權,同時也對北京釋出一個清楚的訊息,即戰場或許已然轉移,但為香港前途的奮鬥並未停歇。

過去四年,香港的政治情勢已被徹底重塑。二○一二年上次立法會選舉時,獨立還不是社運人士、政治人物及選民思考的選項之一,一四年卻有所改變,該年六月北京公布白皮書,令部分香港民運人士對中國政府最大的擔憂成真,即「一國兩制」並不代表香港自治,而是在中南海授權下管理地方事務的權力。白皮書的內容以及幾名學生領袖被捕惹惱港人,九月爆發延續七十九天的「佔中」行動。

北京並未因此讓步,在舒緩港人對香港前景的憂慮上幾無任何作為,反而變本加厲,接著又爆出銅鑼灣書店書商遭綁架失蹤案,香港選管會要求候選人簽署承諾書、並剝奪六名候選人參選資格等事件,均顯示在北京與香港間的分歧似乎漸趨擴大下,中國領導階層將愈來愈難以贏得港人民心。

學者︰港人已無法忍受北京打壓

香港中文大學教授林和立即認為,這次立法會議員的選舉結果顯示,「港人的心理有重大改變」,民眾想要展現他們「沒把北京放在眼裡」,並向中國釋出訊息,即港人已無法忍受北京過去幾年打壓香港對民主的渴望。

然而,林和立也警告,北京恐因此有大動作的反應,「北京將利用(香港)本土派候選人出人意料的成功,做為鎮壓甚至對香港更強硬的藉口。」林和立指出,中國官員此前在港獨人士與西藏和台灣分離主義者間劃下平行線,「不管明年誰成為(香港特首)或許都會被北京要求實施『基本法』第廿三條」。