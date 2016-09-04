2016-09-04

〔國際新聞中心／綜合報導〕有20世紀基督教精神化身之譽、1979年諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女封聖儀式，將在9月4日由教宗方濟各於聖伯多祿廣場主持，恰是她逝世19週年紀念日前夕。德蕾莎修女生於1910年馬其頓首府史高比耶，1946年她走入印度加爾各答貧民窟開始為「最窮的窮人」服務，1950年獲教廷批准成立「仁愛傳教會」，她將修女服改為印度底層婦女所穿著的傳統白棉粗布紗麗，專為窮困民眾服務。德蕾莎修女1997年逝世，留有「加爾各答的天使」、「貧民聖人」等不世出的美譽。圖為群眾2日在梵蒂岡的拉特朗聖若望大殿內環繞德蕾莎修女畫像，為她守夜禱告。