菲國警僱女殺手 暗殺毒販

2016-08-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）二十六日報導，菲律賓總統杜特蒂自上任以來強勢掃毒，迄今已造成近兩千人死亡，警方為達目的不擇手段，竟然僱用女殺手暗殺毒販，每次任務酬勞二萬菲律賓匹索（約一萬三千台幣）。警方還恐嚇這些殺手不得脫離，否則她們也將小命不保。

在菲律賓，買凶殺人並非新鮮事，但在杜特蒂向毒販宣戰以後，職業殺手的生意更勝以往。據報導，菲國警方僱用了女性擔任殺手，專門暗殺毒販，因為她們能在不引起懷疑的情況下，輕易接近目標。

化名瑪麗亞的女子就是受僱政府的殺手之一，她所屬的暗殺小組共有三名女性成員，每次任務賺到二萬菲律賓匹索，但必須與組員共分，這對貧窮的菲國民眾而言，是一筆可觀財富。她與丈夫來自於馬尼拉的貧苦區域，在成為職業殺手之前，並沒有固定的收入。

杜特蒂曾誓言，上任半年內要殺掉十萬名罪犯。迄今，瑪麗亞已經殺害五人以上，每次都是開槍爆頭斃命。當記者詢問誰是幕後主使者，她回答說：「我的老闆，就是警方。」

瑪麗亞在兩年前出道，至今依然記得初次殺人是何等惶恐和緊張。這次掃毒戰爭雖然帶給她更多工作，同時也帶來更多危險；最近她因為安全住所曝光，只好與丈夫匆忙搬家。

她回憶說：「有一次，他們需要女性，我的丈夫將工作交付於我。當我看到行刺目標時，我走近他旁邊，並且把他斃了。」然而，她對自己的行為深感內疚，不想成為被害家屬的尋仇目標，也不願孩子知道她與丈夫靠殺人賺錢。

瑪麗亞還有一項殺人任務要執行，但她希望這會是最後一次。不過，主使人威脅將殺害任何要離開暗殺小組的成員，令她陷入困境，所以她只能上教堂懺悔，向神父請求上帝原諒。