菲國警僱女殺手 暗殺毒販
2016-08-27
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）二十六日報導，菲律賓總統杜特蒂自上任以來強勢掃毒，迄今已造成近兩千人死亡，警方為達目的不擇手段，竟然僱用女殺手暗殺毒販，每次任務酬勞二萬菲律賓匹索（約一萬三千台幣）。警方還恐嚇這些殺手不得脫離，否則她們也將小命不保。
在菲律賓，買凶殺人並非新鮮事，但在杜特蒂向毒販宣戰以後，職業殺手的生意更勝以往。據報導，菲國警方僱用了女性擔任殺手，專門暗殺毒販，因為她們能在不引起懷疑的情況下，輕易接近目標。
化名瑪麗亞的女子就是受僱政府的殺手之一，她所屬的暗殺小組共有三名女性成員，每次任務賺到二萬菲律賓匹索，但必須與組員共分，這對貧窮的菲國民眾而言，是一筆可觀財富。她與丈夫來自於馬尼拉的貧苦區域，在成為職業殺手之前，並沒有固定的收入。
杜特蒂曾誓言，上任半年內要殺掉十萬名罪犯。迄今，瑪麗亞已經殺害五人以上，每次都是開槍爆頭斃命。當記者詢問誰是幕後主使者，她回答說：「我的老闆，就是警方。」
瑪麗亞在兩年前出道，至今依然記得初次殺人是何等惶恐和緊張。這次掃毒戰爭雖然帶給她更多工作，同時也帶來更多危險；最近她因為安全住所曝光，只好與丈夫匆忙搬家。
她回憶說：「有一次，他們需要女性，我的丈夫將工作交付於我。當我看到行刺目標時，我走近他旁邊，並且把他斃了。」然而，她對自己的行為深感內疚，不想成為被害家屬的尋仇目標，也不願孩子知道她與丈夫靠殺人賺錢。
瑪麗亞還有一項殺人任務要執行，但她希望這會是最後一次。不過，主使人威脅將殺害任何要離開暗殺小組的成員，令她陷入困境，所以她只能上教堂懺悔，向神父請求上帝原諒。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
- 寶可夢化身美味漢堡
- 菲國警僱女殺手 暗殺毒販
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 妊娠濕疹 中醫幫忙緩解
- 《一路順風》進軍多倫多影展
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 早晨6分鐘 刷出容光好氣色
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 鍾承祐開轟 差點完全打擊
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 手傷動刀 小曹本季報銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土地未整合 草湳濕地美景止步
- 紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
- 證券行情表、證券表格
- 九三軍人節 官兵軍裝消費有好康
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
- 蘇翊傑重返達欣報恩
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 感覺紀事簿 海
- 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
- 美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菲國警僱女殺手 暗殺毒販
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分