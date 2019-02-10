中國權力最大？中國富商爆「他」連習近平都敢監控

2019-02-10 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕擁有美國國籍的中國富商徐崇陽的父親鄧君儒為袁世凱女婿，徐家數億元人民幣資產遭中國政府強佔，他寫下1.8萬字的信函指控中國現任司法部長傅政華對他進行不人道迫害，但也意外透露傅就連領導人習近平也敢監控。

根據《看中國》報導，徐崇陽為了維護祖傳家產，當中包括名人字畫、皇宮珠寶、民國銀元與重達61.3克拉的天然裸鑽，不惜槓上當時公安部副部長傅政華，他在信函中回憶2011年至今當局秘密對他進行的30多次迫害，其中與領導人習近平有關的審訊分別在2011年、2013年與2014年。

徐崇陽信中表明，2011年4月與6月的2場秘密審訊其間，中國警方不滿他習近平的表弟，以及前國家領導人胡錦濤伸冤，對他表示「只要我們傅老闆下個命令就可以把他做掉，習近平的表弟也在我們的掌控之下」，當時警方認為傅政華將登上公安部部長大位。

徐崇陽信中提到，自己在2013年1月冤獄復出後向警方陳情，不料警方喝斥他就算找來習近平也沒用，「去讓傅政華來，我就立案」；2014年9月香港發生「雨傘革命」，當時警方聽從傅政華指示，誘騙徐崇陽進行認罪協商，要他承認有出資支持佔中行動，傅欲以此使習近平顏面掃地，同時讓徐崇陽成為待罪羔羊。

信裡面還指出，當時自己被關押在北京市豐台區，警方向他透露習近平住家地址與車牌號碼，要他煽動群眾去圍堵習近平，事成之後會替他擺平案件，不料警方被拒後竟嗆聲說，他們有傅政華當靠山，就連「習近平都敢監控」，要徐崇陽識相聽話。

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