德媒：近500名中俄間諜藏身布魯塞爾

2019-02-09 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕比利時首都布魯塞爾「充斥間諜」，外媒揭露，當地有近500名的中國和俄羅斯間諜，歐洲對外行動處（EEAS）的安全部門呼籲，各國外交官應盡量避免前往當地的某幾間餐廳及酒館。

據《世界報》報導，歐盟主要行政機構歐盟執行委員會總部、北大西洋公約組織總部，皆設立在布魯塞爾。EEAS評估，布魯塞爾約有250名中國間諜和200名俄國間諜，他們多數集中在母國大使館或經貿代表處。

報導指出，各國外交官在前往布魯塞爾時，都會接獲EEAS安全部門提醒，不要接近當地某幾個場所或是特定餐館，例如布魯塞爾歐洲區（European quarter）以及位於歐盟執委會大樓附近的著名牛排館和咖啡廳，以防間諜接近。據了解，除了俄羅斯和中國外，美國和摩洛哥的間諜在當地也相當活躍。

另外，報導也提到，中國在歐洲的間諜活動疑似逐年擴張，如波羅的海三小國之一立陶宛本週譴責中國在當地的間諜活動日益增加，即是其中一例。

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