共軍犯台可能性大增 郭文貴、班農：西方世界會力挺台灣

2019-02-09 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）於7日進行長達3小時的直播，兩人警告，隨著中國因中美貿易戰而導致國內經濟持續下滑，中共政權以武力犯台轉移內部壓力的可能性也持續增加，一旦共軍犯台，台灣人民必須向全世界宣告捍衛自由的決心，屆時，西方世界一定會力挺。

郭文貴：王岐山鼓勵習近平武力攻台

郭文貴於7日直播的後半段說，他感受到共軍犯台的可能性越來越高，近期甚至有中國「很高層」的朋友告訴他「共產黨一定打台灣」。郭文貴還透露，中國國家副主席王岐山從頭到尾就鼓勵中國國家主席習近平，稱只有攻打台灣，中共政權才能再多活10年，否則共產黨撐不到2020年。郭文貴說：「這是王岐山、孟建柱（前中共中央政法委書記）、江家等所有人的觀點。」

郭文貴表示，「我從來沒像今天這麼擔心台灣過」，還強調以自己對中共領導階層的了解，為了轉移各種內部壓力，中共真打台灣的可能性是有的。郭文貴還說，最近和一位班農的好友、美軍將領也談到台灣問題，這位將軍在美國的整個戰略制定上是個「關鍵性人物」，同樣也向他表示，從他們得到的各種資訊感受到，共產黨正在對台灣「蠢蠢欲動」。

班農：3到5年內 共軍可能攻台

前白宮首席策士班農表示，他贊同郭文貴的觀點，中共可能為了轉移內部壓力而攻打台灣，還預測時機點可能就在「3到5年內」。班農呼籲，一旦共軍犯台，「世界需要看到台灣捍衛自由的慾望」，台灣人民必須向世界展示「我們想要自由、我們願意做任何事情去捍衛自由」的決心，只要台灣展現決心，全世界必定會力挺台灣。

與班農的觀點相同，郭文貴呼籲，若共軍攻台，首先台灣人民必須堅決抵抗，「台灣人民團結站起來，美國一定會出兵」。郭文貴還承諾：「我跟班農，還有這位將軍，都會致力於在美國遊說，讓台灣一旦受到中共軍隊威脅，美國能帶領世界上的正義部隊，保護台灣人民的安全和利益，這是我們一定會做的」。

若班農減肥成功 郭文貴：直接送100萬美元

另外，郭文貴稱讚，在西方社會中，能有個了解台灣的前美國軍人班農「對台灣太重要了」，最近很多台灣人留言關心班農的健康，要班農一定要減肥。郭文貴於直播當面向班農保證，只要班農能成功減重35磅（約15.88公斤），他就直接送班農100萬美元（約新台幣3085萬元）。郭文貴還笑稱，先前發現班農已經減了15磅（約6.8公斤），擔心很快就要付錢，還好班農「一回來又胖了」。

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