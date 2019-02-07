中國人狂吃榴槤…竟致馬國雨林爆生態危機

2019-02-07 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕榴槤被稱為「水果之王」，也是中國民眾熱愛的水果。然而馬來西亞為滿足中國市場的需求，間接為當地帶來生態浩劫。環保人士警告，為了種植榴槤樹，馬來西亞當局砍伐大量森林，破壞了當地的生物多樣性。

根據《法新社》報導，中國對榴槤的需求量飆升，吉隆坡農業部公布的數據指出，2018年馬來西亞出口至中國的榴槤，收益高達740萬令吉（約新台幣5,553萬元），是2017年同期的2倍多。因此，許多馬來西亞農民從小型果園轉向大範圍種植，剷除熱帶雨林。如當地的勞勿區（Raub），近日砍伐大量雨林，裸露的山坡上種滿了榴槤幼苗。

有水果攤商表示，馬國最出名的榴槤品種「貓山王」，在北京售價高達800元人民幣（約新台幣3641元），比在馬來西亞買貴上好幾倍，然而中國人不惜代價，只為吃到最頂級的榴槤。

據悉，主要負責榴槤栽種計畫的公司是Ample Harvest Produce，然而當《法新社》記者主動聯繫時，該公司拒絕對消失的雨林發表言論；保護自然遺產組織（PEKA）表示，為種植榴槤，導致越來越多森林被砍伐、生物多樣性喪失，且破壞了大象、老虎、靈長類動物等的重要棲息地，嚴重威脅當地生態。

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