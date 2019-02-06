中國官媒註冊為美國「外國代理人」未來在美採訪可能受影響

2019-02-06 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部近日揭露一份文件，表示中國環球電視網（CGTN）在美國當局的要求下註冊為「外國代理人」，將會影響其未來在美國的採訪活動。

根據《美國之音》，美國司法部文件接露，CGTN美國分部向司法部向美國司法部及交證件，透露CGTN從中國央視獲得的資金，及CGTN美國分台台長的薪資。但CGTN仍表示自己不受任何國家控制，是秉著謹慎的精神與美國合作，才選擇註冊。

美國長期向中國國有媒體施壓，要求他們要遵守《外國代理登記法》（FARA）。FARA要求任何為外國實體宣傳的媒體定期回報最新情況。而在註冊為代理人後，將透明公開其預算支出，並著名其是外國代理的免責聲明，此外，可能會因此被限制採訪權。目前中國國有媒體有《中國日報》、《人民日報》海外版、《新民晚報》已登記。

美國司法部目前公開其要求CGTN美國註冊的理由。且CGTN美國、中國駐華盛頓大使館及美國司法部都尚未對此做出回覆。

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