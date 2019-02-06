第一槍！親共富豪回中國過年 澳洲取消居留權、拒絕入境

2019-02-06 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕防堵中共近年已成以美國為首的西方國家重要國安任務。澳洲政府在去年通過《反外國干預法》後，今首度援引此法拒絕外國人入境，對象是被指與中國共產黨關係密切的富豪黃向墨。

黃向墨為中國深圳玉湖集團創辦人、大洋洲中國和平統一促進聯盟主席，2011年舉家移居澳洲，事業版圖擴及雪梨與昆士蘭，且獲利頗豐，他曾因捐贈近300萬美元政治獻金給澳洲主要政黨為人所知。

《雪梨晨鋒報》當地時間週二報導，黃向墨回中國過年之際，他的澳洲移民申請遭官方拒絕，永久居留權亦遭取消，現在更進一步禁止他入境澳洲，無法返回他在雪梨的1400萬美元豪宅。

澳洲為「五眼聯盟」成員之一，該聯盟是美、英、加、澳、紐的情報分享團體，防堵中國成為五眼聯盟近來主要共識。

澳洲去年6月通過《反外國干預法》，旨在禁止外國干涉澳洲政治，並加強懲罰洩漏機敏資訊之類的犯罪行為，有損害澳洲與他國經濟關係之行為也視為犯法。澳洲司法部長波特（Christian Porter）當時表示，全球許多西方民主國家都面臨到現代間諜行動的威脅，因此，澳洲必須建立一個更加健全的法律，確保官方有權力調查、阻止此類犯罪行為。澳洲政府雖然沒有點名特定國家，但外界普遍認為是衝著中國而來。

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