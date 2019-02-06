最強老爸曾想動私刑 連恩尼遜「想殺了黑人」引爆歧視爭議

2019-02-06 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢男星連恩尼遜，在電影《即刻救援》中勇救女兒的形象深植人心，被影迷暱稱為「地表最強老爸」。不過，連恩尼遜最近談到一名友人曾被黑人強姦的往事時，直言他曾晃來晃去想被其他黑人找碴，這樣他就可以殺了對方。

據《BBC》報導，連恩尼遜在接受《獨立報》採訪時表示，這起強姦案大約發生在40年以前，當時他剛從國外旅行回來，就聽聞女性友人遭到性侵。他詢問對方「妳知道是誰做的嗎？」但是朋友並不知道強姦犯的身分，只知道是一名黑人。

連恩尼遜說，在隨後的一個星期內，自己每天都拿著棍棒在黑人區走來走去，希望有個「黑人混蛋」會從酒吧裡走出來找麻煩，這樣「我就可以殺了他。」

連恩尼遜透露，該名女性朋友已經過世了，不過他從這個事件中學到一些事，那就是遇到事情要說出來、要傾吐心聲。連恩尼遜說，「我們都假裝自己是政治正確的，但如果你劃開表面，就會看到種族主義和偏見。」

雖然連恩尼遜強調，如果強姦犯是一名白人，他也會採取相同的行動，但他的這番言論已引起種族歧視的爭議，連帶使得他主演的新電影《酷寒殺手》被迫中斷宣傳，原定在紐約舉行的紅毯開幕會已經被取消了。

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