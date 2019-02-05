澳洲百年大洪水 巨大鱷魚、毒蛇順水游入市區...

2019-02-05 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東北部連日豪雨，昆士蘭州爆發百年一遇的洪水，無數民居、學校及機場都慘遭水淹，更誇張的是，還有無數原棲息於沼地及湖泊中的大型鱷魚、毒蛇隨著洪水游入市中心，讓本應安全的家園瞬間化為與野生猛獸共存的恐怖戰場。

位處南半球的澳洲幅員廣闊，目前正值酷暑，東北部地區在今年雨季驟降豪雨，昆士蘭州頓成水鄉澤國，該州重災區沿岸城市湯斯維爾（Townsville）已有逾千居民被迫撤離。由於當地大雨持續落下，當局警告，接下來幾天災情恐持續惡化，高達2萬戶民宅可能被水淹沒。

正當災民群起避難、國防軍全面投入救災之際，當局發布另一份聲明，警告民眾應提高野生動物入侵的警覺。原來包括鱷魚、毒蛇在內的眾多高危險野生動物，已隨著水流從郊外移動至市區，潛藏在黃濁的洪水下。

昆士蘭州環保部長伊諾克（Leeanne Enoch）提醒民眾，在洪水退去前，只要有水的地方都很有可能有鱷魚出沒，即便是自家車庫門口。他說，當洪水退去後，許多被淹過的地方都有可能有鱷魚棲息，例如後院、小水池等地方，呼籲民眾應提高警覺避免遭到攻擊。

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