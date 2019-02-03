全球暖化超乎預期 本世紀末海平面漲幅上修到1.3公尺

2019-02-03 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化對氣候、環境影響甚鉅，極圈冰層融化加速，令科學家不斷上修海平面上升預測，現最新報告指出，與上世紀末相比，本世紀末海平面恐上升逾1.3公尺，同時所謂的「海洋熱浪」發生頻率將增加，威脅生態。

綜合外媒報導，聯合國底下的跨政府組織「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）1份專題報告草案曝光，這份第6次《氣候變遷評估報告》預計9月發布，主要聚焦於海洋和極圈相關報告；曝光的草案上指出，最新研究發現，南極和格陵蘭島的融冰速度比預計更嚴重，甚至部分地區已達不可逆階段，到2100年時海平面可能比現在還上升出1.33公尺。

與2013年的第5次《氣候變遷評估報告》報告相比，當時預測的海平面會在本世紀末增加0.82～0.98公尺，現已上修到1.3公尺以上。

除此之外，「海洋熱浪」未來恐變得更為頻繁，超出海洋生物及生態系統所能應對的範圍，同時因由於海面和水溫上升，颱風、颶風所引起的風暴潮和暴風雨，也對人類構成威脅。

另外因海水溫度提高，水中含氧量也會比1970年代減少1-2％，生物無法生存的低氧海域正持續擴大。

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