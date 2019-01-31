印尼情侶當眾擁抱 公開鞭刑17下

2019-01-31 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕印尼亞齊省一對18歲情侶因為當眾擁抱，週四（31日）在數百位民眾圍觀下，於清真寺外被公開鞭刑17下。

《法新社》報導，位於蘇門答臘島北端的亞齊特區是全印尼唯一一個實施伊斯蘭教法的省份，以鞭刑懲處許多罪行，包括賭博、飲酒、外遇和同性性交等。

週四，亞齊首府班達亞齊的清真寺外，有數百位民眾觀看18歲女大生和她的男友被公開鞭刑。還有一名35歲的男子也被鞭打，他與一名40歲女子在當地雜貨店裡親密接觸。

上述4人已在監獄服刑數個月，40歲女子因身體不適而推遲鞭刑。班達亞齊的副市長柴納爾（Zainal Arifin）說，那些認為伊斯蘭教法殘忍的人，現在可以看到它其實非常寬容和人道。

人權組織多次抨擊公開鞭刑相當殘酷，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也呼籲終結這種做法，但鞭刑獲得亞齊大多數穆斯林人口的廣泛支持。亞齊500萬居民中，有98%信仰伊斯蘭教。

今年初，亞齊政府曾表示，未來將在監獄裡實施鞭刑，但有一些地方政府仍會繼續公開鞭打犯人。

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