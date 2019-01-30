涉操控寒流重襲美國！《冰雪奇緣》艾莎公主被逮捕…

2019-01-30 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕由於北半球極地渦旋（Polar Vortex）發威，美國面臨強度空前的寒流，其中以中西部受影響最鉅，部分地區最低溫可能下探攝氏負32度，比同一時間的南極地區還冷。美國伊利諾州麥克萊恩（McLean）郡警察局透過臉書逗趣發文，表示已經逮捕了冰雪奇緣公主艾莎（Elsa），也提醒民眾不要從事任何「愚蠢的行為。」

麥克萊恩警察局臉書粉絲專頁貼出兩張逮捕艾莎公主的照片，提醒民眾由於「極度低溫」，所有犯罪活動以及愚蠢的行為都被取消了，就連艾莎也「毫無關聯地」遭到逮捕，直到另行通知，暗指要擁有掌控冰雪能力的艾莎安分待在警局，不准到街頭作怪，加劇寒流嚴重程度。

民眾看了笑說，「我給我的女兒看了，她現在哭了半個小時。」、「讓她走吧！讓她走！再也留不住她了！」、「有人開始建立群眾集資平台了嗎」、「只有我注意到粉紅色毛茸茸手銬嗎」、「第一眼就看到粉色手銬，笑出聲！」

不過有網友發現，這其實是2015年2月美國南卡羅來納州哈那汗市（Hanahan）警方的舊文，起因是肯塔基州警方以「把天氣變得冷吱吱」的罪名，對艾莎公主發出了通緝令，後來「史卡拉斯攝影公司」（Sakalas Photography）便派人扮演艾莎，於哈那汗市政廳前，試圖「冰鎮」噴泉，也涉嫌將異常寒冷的寒流帶到該地區，將附的一帶地區冰封起來。警方於是前來將她逮捕，「玻璃鞋戲劇製作公司」（Glass Slipper Productions）則安排一些「公主們」到市上的慶生會或兒童醫院拜訪小朋友，與孩子們同樂。

麥克萊恩警察局臉書全文

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