2019-01-30 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕一名外籍學生日前到中國醫院看病,由於護士不會說英文,因此利用字條寫下簡單的英文單字和圖像,為的是要向他傳達開刀訊息,該名學生事後將紙條拍照傳上網,隨即在國外《Reddit》討論區引發熱議,不少網友直呼,這簡直是「殺人預告」。

字條中,寫著「Tonight 22:00 after NO (一碗飯) NO (杯子接水) Tomorrow morning (一把帶血刀子) 8:00」,原意是今晚10點後禁止飲食,因為隔天早上8點要開刀。

不過,由於護士筆下的「刀子」畫得太過寫實,被許多網友幽默詮釋,例如「因為沒有水也沒有食物,明天早上8點我就要去吃你」、「連最後一餐都沒得吃,明天就要處決你」、「她很迷戀你,如果你沒答應他在晚上10點邀約的飯局,明天她就會殺了你」;另外,也有人吐槽「應該要畫手術刀而不是菜刀吧」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/