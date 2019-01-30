加拿大駐中大使麥家廉遭撤換 傳內幕是一名華裔女記者…

2019-01-30 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕為了華為孟晚舟案，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）在評論護中、挺華為財務長孟晚舟言論曝光後，即遭加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）撤職，震撼外交圈，不過，據了解，麥家廉其實原本是私下的說法，卻被一名華裔記者報導成公開評論，導致因干涉司法而去職。

綜合媒體報導，麥家廉原本護中言論，早在加國政壇引發不滿，但沒有到要他下台的程度，1月25日，他在溫哥華出席一項慈善午宴，加拿大《多倫多星報》華裔記者趙淇欣（Joanna Chiu）對他做採訪，也就是這個報導，成為麥家廉丟掉工作的最後一根稻草。

趙淇欣在推特上寫了她採訪的過程，指她身上插著兩隻錄音筆，並確認麥家廉能看到並知道，先告訴麥家廉，她認識目前被關押的中國前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig），還問了康明凱的情況，之後才問到「加拿大怎樣才能令被拘的兩個加拿大公民獲釋」。麥家廉說：「從加拿大的角度來看，如果（美國）放棄了引渡請求，這對加拿大來說就太好了。」又說：「我們必須確保如果美國做出這樣的交易，那應該包括兩名加拿大人獲釋。美國非常明白這一點。」

趙淇欣在推特中說，採訪共8分鐘，她在第一時間就將錄音電郵給同事，但在採訪將結束前，麥家廉要求她將這些談話當成私下談話，不要不要報導（off-the-record）。但是，趙淇欣沒有同意! 於是曝光這段談話。

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