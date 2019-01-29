性愛機器人取代真人 專家：日本人可能瀕臨滅絕

2019-01-29 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本的出生人口急遽下降，導致該國的人口正在逐漸萎縮。有專家警告，日本人對「性愛機器人」的依賴可能會使情況惡化，使該國人成為「瀕臨滅絕的物種」。

綜合外媒報導，日本的嬰兒出生率逐年降低，日本2018年出生的嬰兒人數僅92.1萬，創下1899年以來的最低紀錄，且2018年的死亡人數約為136.9萬，等於該年日本人口「負成長」超過44萬人。

RT TV（俄羅斯國營電視台）去年推出紀錄片，揭露人們對性愛玩偶或性愛機器人的成癮趨勢，還可能助長「孤獨和異化的民族情緒」；人工智能專家德夫林（Kate Devlin）表示，「孤獨」在日本是很大的社會問題，而「性愛機器人」的問世，可能會讓日本的人口問題變得更糟糕；購買女版機器人的男性，通常也在為自己尋找伴侶，只不過他們的女友變成了AI。

至於論及矽膠製作、真人大小的性愛玩偶在日本人氣大增，不分男女用之取代真人時，日本人口專家加奈子（Kanako Amano）直指，出生率及人口數下降是國家災難，日本人面臨著「瀕臨滅絕物種」危機。

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