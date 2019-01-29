南非爆大規模野火 著名桌山國家公園陷火海

2019-01-29 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕南非首都開普敦27日爆發大規模野火，當地盛行的強風助長火勢，一度延燒至該國著名的桌山國家公園（Table Mountain National Park），當地軍警已撤離居民，僅有1名男子遭火吻而身受重傷，並無民眾罹難。

綜合外媒報導，位於南半球的南非目前正值盛暑，這次大規模野火在當地時間27日下午4時許，於開普敦「Quarry山」鄰近地區爆發，在強烈東南風吹拂下，迅速延燒至周邊地區，包括信號山（Signal Hill）及著名的獅子頭（Lion Head）山。

當局隨後出動消防人員及救難用直升機，並派遣地面小組協助撤離居民，火勢一度延燒至著名的桌山國家公園，不過並未破壞其主要山峰。消防部門指出，由於現場風勢轉小，目前火勢略受控制，希望能在風勢改變前盡快作業，控制大部分火場並清理火線。

報導指出，消防人員28日在信號山與獅頭山之間的火線救出一名男性傷者，他全身共有逾45%面積遭受燒傷，已被送往醫院急救。

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