中國維權律師王全璋被判4年半 妻斥：「公檢法」才有罪

2019-01-28 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名的維權律師王全璋，在2015年的「709大抓捕」事件中遭到中國當局逮捕「被消失」近3年半後，在今天（1月28日）被中國法院依「顛覆國家政權罪」判處4年6個月有期徒刑，剝奪政治權利5年；對此，王全璋之妻李文足發聲明強調「王全璋無罪」，並控訴對王全璋施行酷刑的中國「公、檢、法」有罪。

綜合外媒報導，42歲的維權律師王全璋過去代理過許多敏感的案件，長期為弱勢民眾發聲；不過他在中國當局於2015年8月3日發動的「709大抓捕」中，與許多維權律師、異議人士一同「被消失」，而天津市公安局直到2016年1月8日才公布王全璋遭逮捕的消息，指控他涉嫌「顛覆國家政權」，羈押在天津市第二看守所。

王全璋被捕後，他的妻子李文足為營救丈夫四處奔走，但卻遭到中國警方的軟禁與恐嚇；在今天傳出王全璋遭判刑的消息，李文足隨即在同日透過推特發出聲明，強調「王全璋無罪」，並控訴對王全璋動用酷刑的「公、檢、法」（指中國公安局、檢察院、法院）才有罪。

李文足在聲明中指控，「法官周虹、林崑有罪！他們對王全璋及709律師和公民案的抓捕、起訴、判決等所有的行為，都是違反中國現行法律」的，「特別是公檢法對王全璋等人實施慘無人道的酷刑，並威脅遭受酷刑的人不許揭露酷刑，是滅絕人性的」；李文足說，尊重和支持王全璋的一切選擇，也會繼續為王全璋維權，「我會帶好孩子，等待王全璋回家。」

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