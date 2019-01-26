中國釋東風26飛彈發射影片！美軍已在研擬南海登陸戰…

2019-01-26 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國23日釋出在內蒙古發射東風26型彈道飛彈影片，飛彈射程達5000公里，涵蓋美國關島基地，因此它在中國有「關島殺手」之稱；美國海軍陸戰隊少將指出，美方若想在南海戰爭中勝出，就必須在大規模導彈的掩護下搶灘登陸。

綜合外媒報導，中國頭一回公開透過《央視》播送東風26型飛彈發射影片，飛彈時速可達18馬赫，屬於兩級固態燃料的超音速飛彈，號稱能讓美軍航空母艦變成廢鐵，也能大規模破壞美軍在太平洋最大的關島基地，也因此被中方稱為「關島殺手」、「航母殺手」。

美國致力於檢查中國在太平洋地區進行填海造陸，同時正在擬定戰爭計劃，以對抗北京不斷增長的火箭部隊。美國海軍陸戰隊少將大衛．科夫曼（David Coffman）用大象比喻中國，美方則是鯨魚，「漫長的戰爭中，海上優勢是必要的，但不足以讓鯨魚擊敗大象」。

大衛．科夫曼表示，美方在對抗具有主場優勢的「土地霸權」時，一定必須要從海上推進到陸地，也就是說，美國海軍與海軍陸戰隊不只要打海戰，還必須進行登陸戰，「但必須在大規模導彈掩護下進行登陸」；美國中將布萊恩．貝爾多雷（Brian Beaudreault）則認為，每艘美國軍艦都必須配備攻擊性能力，才能應對隨時發生的威脅。

相關影音連結

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/