委內瑞拉一夕變天 郭文貴： 下一個輪到中國

2019-01-25 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉23日發生劇變，國會議長兼反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓出任「看守總統」，許多要求獨裁專斷的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台的民眾紛紛走上街頭表示支持，美國等國也快速承認其合法性。中國流亡富商郭文貴24日表示，委內瑞拉的變天帶給中國很大的啟發，還預告「委內瑞拉完了，下一個一定就是中共」。

郭文貴24日直播表示，他看到被馬杜羅政權壓迫的大批老百姓走向街頭，隨後美國搶先背書委內瑞拉反對派政權的合法性，使得很多國家紛紛跟進，這個和平不流血又合法的變天，帶給中國很大的啟發，「人民只要走向街頭，哪個政府的軍隊和政府人員跟老百姓比，它的數量都是少數的」，郭認為，若1989年的六四事件時北京有幾百萬人民站出來，就肯定能推翻中共政權。

自曝見過委內瑞拉獨裁強人查維茲

郭文貴透露，自己曾見過委內瑞拉已故獨裁強人查維茲（Hugo Chavez），「我見過他，我去過他那裡，這國家沒有任何希望，一定要革命」，郭認為，如今委內瑞拉的變天來得太晚，獨裁政權在查維茲統治時期早該被滅；郭還把委內瑞拉與中國相比較，指出委內瑞拉的變天只需推翻馬杜羅1人，而中國的變天只需推翻中共政權核心的少數幾人。

郭文貴聲稱，委內瑞拉變天後，他問了包含五角大廈官員在內的美國朋友，所有人都認為很快地「這一幕一定會在中國發生」，屆時，中國的變天將得到美國及全世界最快速的支持。郭文貴說，他向美方朋友質疑，若美國臨時變卦，跟中共政權「勾兌」不就完了？對方則告訴他，美國現在要求中國進行的結構性改革就是政治改革，若中共政權不改革，那就會推翻它。

中國和平革命的腳步聲正在走近

郭文貴說，美方朋友還表示，美國政府高層雖動盪，但高層以下，美國政府的基礎扎實，就算政府機構關門，社會照樣運轉，若換成中國的政府機構關門，情況可能就大不相同；郭文貴表示，目前但凡有點腦子、有能力跟美國官方高層接觸的人，肯定都能知道美國形成的對中共識，就算馬上換民主黨執政，美國的對中決策也不會有半點變化。

郭文貴說，中國想挑戰美元地位、美國的國際地位以及二戰後秩序，成立亞投行、搞一帶一路，就是要把刀插在美國的心臟上，但中美貿易戰試出了中共政權的政策底牌和強弱之處，讓美國在幹大事前「打草就誘出了蛇」，他近期更感受到中國和平革命的腳步聲正在走近，也知道中國國內有很多力量在等待這天到來，「我能感受到美國正在醞釀一個大的計劃，就像委內瑞拉（變天）一樣」。

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