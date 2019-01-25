激似高嘉瑜！ 日本正妹模特兒：想到台灣看失散的姊妹

2019-01-25 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜日前在臉書PO出一張日本正妹模特兒的照片，側面角度與高嘉瑜激似，被媒體大肆報導。這名日本模特兒Masyuro也在推特上回應，笑說已經「進軍海外」，意外出現在台灣的新聞裡，也表示自己想要到台灣看看。

高嘉瑜23日在臉書上分享Masyuro的照片，照片中的Masyuro鼓著腮幫子，模樣十分清純可愛，其側面角度激似高嘉瑜，讓高家瑜也忍不住分享出來表示，「真的有點像耶，連我媽都問我：這是你嗎？」

Masyuro當天立即分享自己被台灣媒體報導的新聞，並在推特上表示，自己竟然「進軍海外」，出現在台灣的新聞裡，笑說高嘉瑜也許是她失散多年的姊妹，並表示希望有機會去台灣看看。

Masyuro也說，自己不懂中文，都是靠著Google翻譯幫忙閱讀台灣的新聞。

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