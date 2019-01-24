加媒：華為孟晚舟案後 中國向世界露出了真面目...

2019-01-24 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前應美國要求，逮捕中國華為創辦人任正非女兒、華為財務長孟晚舟，此事件引起國際關注，也引起加中兩國之間衝突。加媒《環球郵報》認為，中國面對孟晚舟案的反應，不只是針對加拿大，更顯示出中國北京決心傾斜國際秩序的野心。

《環球郵報》報導以「隨著孟晚舟案，中國向世界露出了真面目」為題報導，中國無故拘留2名加國人，並任意對加國毒販由15年徒刑改判死刑，這些事件中清楚顯示，北京當局想讓其他國家知道，如果他們越過北京心中的那條線，就得付出代價，這也是中國持續增加國際影響力和詮釋之後，會擺出的姿態。

報導提到，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛（Michael Spavor）被拘留、加國毒犯被判死刑，北京所欲表達的教訓很明顯：無視北京的國家可能面臨報復，包括讓他們的公民被拘留和虐待。

目前中共已明確禁止「錯誤的西方思想」，例如法治和司法獨立這類歐美所認定的價值；在中國設廠的西方企業也清楚，中國法院不會公平審視他們的案件，只會依照黨的模式行事。

報導認為，孟晚舟案讓中國政權露出了真面目，它的目的是讓各國陷進去中國走的路線，但報導認為，中國做法可能反而會造成反效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/