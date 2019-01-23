送學生「豬肉」當獎品！廣西小學遭轟「無視非洲豬瘟」

2019-01-23 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一間小學日前送「豬肉」給優良學生，盼能藉由該獎品鼓勵孩子，也能在和家人享用之餘增進家庭感情，不料卻遭到網友抨擊，擔心學校會害非洲豬瘟擴散得更厲害。

據《澎湃新聞》報導，廣西三江侗族自治縣一所偏鄉小學日前在期末頒獎典禮上，發放233斤「豬肉」給71名學期表現優良的學生，盼學生能因此更加努力上進，同時在和家人享用豬肉之餘，也能讓家庭感情增溫、促進家長和學校的互動。

校長張世傑表示，之所以會發豬肉當作獎品，是因為學校發現若發文具反而會有文具過剩的問題，而發獎金又有可能被學生私自亂用，因此才特地從貧苦人家購買豬肉，希望以豬肉鼓勵學生的同時，也能順便幫助窮人。

然而許多網友卻認為，非洲豬瘟疫情嚴重，學校不但未加以宣導防賣，購買豬肉的來源也沒交代清楚，恐導致疫情更加擴散，有網友更猜測，該不會「校長家裡其實是賣豬肉的」，趁機在銷庫存。

據了解，中國目前已有25省市區出現非洲豬瘟疫情，僅剩河北省、山東省、海南省、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、廣西壯族自治區等6個省區尚未傳出疫情。

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