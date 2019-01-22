籲習近平放人！2加拿大人在中被捕 19國143學者發信聲援

2019-01-22 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大和中國外交衝突升溫，加拿大政府日前逮捕華為財務長孟晚舟，中國政府為了反制，以涉及危害中國國家安全為由，拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和企業家史派佛（Michael Spavor）。對此來自19國、143名學者及前外交官，聯名致函給中國國家主席習近平，呼籲將兩人釋放。

綜合外媒報導，143人中包括116名學者和27名前外交官，其中包括前加拿大、美國、英國、澳洲、德國、瑞典和墨西哥駐中國大使、2名前美國副助理國務秘書，以及來自英國和澳洲的前外交部長。他們發聯名公開信呼籲，釋放去年12月10日遭居留的康明凱和史派佛。

公開信中表示，康明凱與史派佛都曾致力於增進外界對中國的了解、促進中國與全世界改善關係。信中補充說，兩人被捕顯示一個訊息，代表這種建設性的工作在中國是「不受歡迎，甚至是冒險的」。

這封信還提到，「和康明凱及史派佛懷有同樣熱情的我們⋯⋯現在對於前往中國、在中國工作、與中方來往，都必須更謹慎。」並指出「這會導致（與中國）對話減少、不信任感增加，也使得求同存異更加不易⋯⋯中國和全世界都會因此受害」。

這封信的聯名簽署者還包括來自俄羅斯、日本、新加坡和菲律賓的學者，另外末代港督彭定康（Chris Patten）也在其中。

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