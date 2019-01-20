MeToo運動燒到中國！ 央視主持人掀裙指侵女大生

2019-01-20 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視主持人朱軍5年前指侵女實習生，女實習生當時提告卻被警方壓下，直到中國去年也發起「#MeToo」運動，女實習生再度提告終於成功，朱軍要求法院終止審理，被法院駁回。

綜合媒體報導，中國女網友「弦子」去年在網路發文，表示自己在2014年是就讀北京一所藝術高校的大三學生，他與同學到央視的《藝術人生》節目實習，卻被主持人朱軍在化妝室，掀開裙子並指侵她，所幸其他嘉賓進到化妝室才救了她。

弦子後來報警處理，然而，警方總是說：「還在查」，似乎想大事化小，這件事情也就不了了之。直到去年，反對性侵害的「#MeToo」運動在全世界發起，弦子才鼓起勇氣，欲揭穿朱軍的真面目，向法院提告，並要求雙方測謊。

朱軍則始終否認有性騷擾行為，他在去年8月便揚言要提告在網上散播相關消息的網民。不過他曾向北京海淀區法院提出終止審理等要求，但法院18日（周五）開會後，有鑒於事情已經鬧大，決定駁回朱軍的要求。

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