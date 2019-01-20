離奇滅門案公布調查 他憂鬱症發作殺光家中5人再跳樓自殺

2019-01-20 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東前（18）日發生一件5人陳屍房內、1人跳樓的離奇命案，今（20）日警方公布調查結果，表示是男子殺害家人後，隨即跳樓自殺。

綜合媒體報導，中國山東濟南市天橋區南劉家莊一處住宅，被發現有1名柏姓男子跳樓輕生，警方接獲通報後隨即到現場調查，發現柏男家中，還有2名老人、1名30來歲女性、2名孩童的遺體。

中國網友看見此案後議論紛紛，有人推測可能是男子殺害親人後再跳樓；還有人認為此案可能是他人犯案，再製造出男子畏罪自殺的假象。今日濟南公安則發布調查結果，警方發現柏男生前時常瀏覽治療憂鬱症的網站，也有服用多種治療精神疾病的藥物，且有許多悲觀及擔心家人的手記。警方研判，柏男疑似是憂鬱症發作，殺了家中5人後，隨即跳樓自殺。

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