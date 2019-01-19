曾表態台灣事實獨立 夏波當選美眾院台灣連線共同主席

2019-01-19 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨友台眾議員夏波（Steve Chabot）今天成功當選台灣連線共同主席，他曾多次表態台灣「事實獨立」，為眾院台灣連線發起人之一，去年也參與已經通過的台灣旅行法提案。

台灣人公共事務會（FAPA）今天在臉書上表示，除了夏波之外，另外3位眾議院台灣連線主席分別為康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）。夏波為眾議院台灣連線在創立時的發起人之一，也是前眾議院外交委員會亞太事務小組主席。2002年時，夏波和當時的眾議員布朗（Sherrod Brown）、羅拉巴克（Dana Rohrabacher）、韋克斯勒（Robert Wexler）共同創立台灣連線。

1994年夏波當選選俄亥俄州第一選區的眾議員後，開始積極推動友台法案，其中包括去年3月通過生效的「台灣旅行法」，夏波就是提案人之一。2016年，夏波向國會提出決議案強調，1979年的台灣關係法與1982年雷根總統的六項保證為美台關係的基石。2015年春天的一次國會聽證會上，夏波曾說，「台灣是將一直保持完全獨立。我知道有些我在這個小組中的同事不喜歡我說的話，也希望我不要激怒北京，但我不管北京怎麼想！」

本月初中國國家主席習近平發表對台言論，強推「一國兩制台灣方案」，並表示不放棄對台灣動武。夏波曾投書《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner），譴責習近平的共產黨不能決定台灣的未來，台灣的未來應由台灣人民決定，且台灣已經「事實獨立」。

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