中國武力犯台會協防？ 日本防相這樣回應

2019-01-18 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣岩屋毅16日在美國華府出席活動時，被問到如果中國武力犯台，日本是否會協防台灣？岩屋毅沒有正面回答這個問題，他回答，日本希望兩岸關係能夠透過和平的決議、討論及行動解決，日本與美國一致，支持兩岸間的任何和平行動。

綜合媒體報導，岩屋毅接任防衛大臣後，首次訪問華府，16日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主講日本國防戰略議題，他表示，日本關切中國根據自身不符合現有國際秩序的主張，以單方面、強迫的手段企圖改變現狀，在東海及南海不斷以不透明的方式擴大軍事活動，引起日本及國際社會的嚴重關切。

有媒體提問，日本首相安倍晉三去年倡導「自由開放的印度太平洋戰略」，是否涵蓋台灣，以及中國若以武力犯台，日本是否會協防台灣。岩屋毅透過翻譯回答說，這是個相當棘手的問題，台灣當然包括在印太區域之內，確保印太的海空航行自由以及區域安全，對台灣以及這個海島鍊和區域中的國家都非常重視。

岩屋毅並未直接回答協防台灣的問題，他強調，關於台海兩岸關係，日本希望兩岸關係能夠和平解決、和平討論，且日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。

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