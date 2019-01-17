玩手遊會被查水表？ 3手遊官方會交GPS資料給日本檢調

2019-01-17 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕近年來隨著手機遊戲越來越熱門，但往往在玩之前，遊戲方會要求玩家將自己「部分的」的個人資料授權給遊戲公司作使用，但怎麼使用、如何使用也成為遊戲公司備受爭議的問題；日前有日本媒體揭露，有部分遊戲公司會擷取玩家的衛星定位（GPS）資料，交給日本執法與檢調單位進行相關調查，這些單位甚至還不用出示搜查令就可以獲得。

根據《共同社》報導，日本檢察機構一份名為「搜查上有效數據等獲取方法等一覽表」的內部文件，上頭載名有3家「遊戲公司」會無條件提供玩家資料給檢警單位，只要當局將受調查的玩家資料向這3間公司提出申請，遊戲公司便會交出該用戶的手機GPS定位資料；文件中甚至還有一間公司被「特別標註」，稱從遊戲開服的2005年3月起，所有玩家的GPS定位資料數據全部被公司保留。

由於日本相關法規明確限制日本當局，若是需要向相關公司索取相關的GPS定位資料，必須透過搜查令才能取得，而2017年3月日本最高法院也曾做出相關判例，指出在無搜索令的情況下利用GPS終端方進行調查，是嚴重侵犯個人隱私的非法行為，認定該行為違法；報導指出，若是有關部門已經開始繞過搜查令，向遊戲公司索得用戶的GPS定位資料，「可能是個有問題的做法」。

不過文件中載名的3間遊戲公司，皆有在遊戲官網上註明「會應日本政府要求，公開相關的個人資訊」；《共同社》也分別採訪這3家遊戲公司，有1家公司表示「檢查機關1年會有數次索取相關資訊的請求，而警方則更多次，但詳細內容無法透露」，而另1間公司則堅持否認，最後1間拒絕回應。

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