受害人數逾2千萬 專家：中國基督徒恐被迫轉「北韓模式」

2019-01-17 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕基督教迫害監察組織「敞開的門」（Open Doors）16日公布年度報告，指今年全球有11％的基督徒因信仰受到迫害，其中中國宗教迫害程度急遽上升，有外媒引述專家說法，指中國基督徒恐被迫轉進「北韓模式」。

根據《美國之音》報導，「敞開的門」組織公布最新的年度報告＜2019全球監察名單＞，指全球各地的宗教迫害程度都在上升，平均每9名基督徒中有1人受到高度迫害，比2018年的12分之1更為嚴重。報告更稱，宗教迫害的狀況以亞洲及中東地區最為嚴重，平均每3名基督徒就有1人遭受高度迫害。

數據顯示，去年中國有2000多萬名基督徒受到迫害，這數字將在2019年增長到5000萬人，迫害程度自文革結束以來首見。隨著政府對民眾監控範圍越來越廣，中國當局對宗教迫害的程度急遽上升，新的宗教法規更限制所有形式的宗教表達，中國境內去年發生多起打壓事件，諸如聖經被沒收、教堂被突襲、牧師被逮捕、外籍傳教士被驅逐的案例越來越多，規模越來越大。

香港《南華早報》引述美國智庫哈德遜研究所宗教自由中心主任希亞（Nina Shea）對前述狀況的說法，指中國原本被預期在未來10至20年成為全球擁有最多基督徒的國家，但目前的局勢卻顯示，中國基督徒或將被迫轉向北韓模式，「弱勢、小眾，隱形於深深的地下」。

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