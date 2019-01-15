「這個國家愛您嗎？」 《苦戀》中國作家白樺離世

2019-01-15 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國「傷痕」文學代表人物、知名劇本《苦戀》作者白樺，今（15）日在上海離世，享壽89歲。《苦戀》改編成的電影至今無法在中國上映，當中「您愛這個國家，可這個國家愛您嗎？」成為經典台詞。

根據中國媒體報導，原名陳佑華的白樺，今日凌晨在上海離世。白樺生於河南省，1949年加入中國共產黨，但1958年被劃為「右派」，遭開除黨籍、軍籍，貶至上海八一電影機械廠當鉗工，直到1979年才獲平反。

白樺的《苦戀》是台灣人最熟悉的作品，1979年發表後，中國長春電影製片廠的導演彭寧將其改編成電影《太陽和人》，但送給當局審批時遇到極大的批鬥，最後遭封殺。白樺多年前受訪時曾說，《苦戀》是「我一生繞不開的作品」。

這部電影描述畫家凌晨光因遭國民黨追捕而潛逃到海外，原本在美國生活穩定有成就，1949年中共建政後，他懷著建設國家的熱情，拋棄一切與家人返國。凌晨光努力融入「新中國」，但文革摧毀了他幸福的家，甚至還被暴力毆打。

後來凌晨光女兒再次走上父親道路，為逃避共產黨而與男友出走海外，女兒有句經典台詞，她臨行前對凌晨光說：「您愛這個國家，苦苦地戀著這個國家，可這個國家愛您嗎？」

由王童執導、吳念真參與編劇的台灣版《苦戀》獲得票房成功與廣大迴響，並獲得1982年金馬獎最佳劇情片提名，得到最佳攝影獎，是1980年代台灣反共主旋律電影。

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