情深不悔！出軌妻3度殺夫 綠帽夫定時探監盼妻減刑

2019-01-15 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國男子4年前罹患腦癌後，妻子迅速出軌自己的好友，更多次合謀殺害他。所幸這名男子命大，每次都驚險逃過鬼門關。目前他的妻子與小王被依串謀謀殺罪入獄服刑，面對背叛在先，還想奪取自己性命的妻子，這名男子依然無怨無悔定時探監。

英國《鏡報》報導，53歲的威瑟羅爾（Ray Weatherall）與32歲妻子海莉（Hayley）交往9年，2人在2015年結婚，但婚後不久威瑟羅爾即被確診患癌，沒想到海莉迅速勾搭上丈夫好友波拉德（Glenn Pollard），還多次合謀殺害威瑟羅爾，以展開新生活。

報導提及，2人安排波拉德的女兒用狙擊槍槍殺威瑟羅爾，也曾企圖讓他同時服下安眠藥和胰島素，並趁釣魚時將他推入海中，或是藉游泳池加熱氣爆炸炸死他。所幸威瑟羅爾在多次「暗殺」下逃過死劫，就連偵辦的員警都表示，「坦白說，受害者仍活著很幸運。」

報導表示，海莉、波拉德及其女兒3人去年11月被判串謀謀殺罪，各須服刑15年、17年、15年。面對三番兩次想奪取自己性命的妻子，帶病的威瑟羅爾仍時常到監獄探望海莉，在3週年結婚紀念日送上禮物，並支持妻子上訴減刑。

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