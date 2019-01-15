抗生素無效！中國發現2新型細菌 恐致敗血症致命

2019-01-15 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕科學界在中國發現2種新型的細菌，它們是腸桿菌屬卻被發現存在於人體血液系統中，恐引發敗血症、腦膜炎與敗血性休克，最可怕的是抗生素對這2種新型細菌完全沒有作用。

綜合外媒報導，中國成都市四川大學附設華西醫院的2名患者，被科學家從血液中發現2種帶有抗藥性的新型腸桿菌屬細菌，該種類細菌若存在於消化系統中對人體無害，但它們卻存在於血液系統，甚至能進入泌尿系統，恐導致敗血症、腦膜炎與敗血性休克。

中國傳染病中心吳文靜（Wenjing Wu，音譯）博士帶領這項研究，並用醫院名稱與地名，將2種新型細菌分別命名為華西桿菌（Enterobacter huaxiensis） 、川芎腸桿菌（Enterobacter chuandaensis），目前已證實青黴素、頭孢菌素類的抗生素對它們完全沒有作用。

吳文靜指出，2種新型細菌的DNA分析顯示，它們均與過去發現的腸桿菌屬細菌在遺傳因子上有所差異，且在分解某些糖和鉀鹽的能力也與已知菌種不同，若它們引發敗血症無法得到完善治療，可能誘發死亡率極高的膿毒病，研究發布在《國際系統和進化微生物學》（Systematic and Evolutionary Microbiology）期刊。

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