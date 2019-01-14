「中國逾5億人沒用過沖水馬桶」 中國學者曝民生真相

2019-01-14 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷近期內透露驚人真相，中國目前高達逾10億人沒有坐過飛機，5億多人沒有用過沖水馬桶，話題一出立刻被中國網軍怒罵，他們護航官方，還說「坐著我拉不出來」。

綜合媒體報導，中國中泰證券首席經濟學家李迅雷表明，中美貿易戰加上中國經濟長期發展下來，目前經濟成長有逐漸放緩的態勢，但還有許多民生問題尚未獲得改善，因此官方可藉由擴大內需市場，刺激傳統產業的生產力，經濟問題可獲得暫時性的緩解。

李迅雷提到，發展高科技產業也可帶動經濟成長，但產業轉型道路漫長，且中國有10億人的消費能力尚待提升，除了拉抬傳統產業能量，政府也應該制定政策，透過減稅、減少公家機關人事成本、對中低收入戶發放消費券，讓10億貧困中國人具有消費能力，中國經濟就可飛黃騰達。

李迅雷的言論受到中國海外華人網友讚賞，他們認為「馬桶是個很重要的文明指標」，但中國臉書社團「帝吧中央集團軍」成員卻護航官方，成員們表明一定要蹲著上廁所才能「暢通」，也有人提到「馬桶真的不適合中國人的排便習慣」、「拉屎都能拉出優越感了嗎」。

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