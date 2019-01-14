末日接近中？！銀河系將與其他星系對撞 太陽系恐被甩出去

2019-01-14 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國研究團隊於天文學期刊發表學說指出，20億年後，銀河系將會與大麥哲倫星系對撞，衝撞時間可能相當的長，其對撞力量可能將讓我們所處的太陽系從銀河系中被甩出去。

據《CNN》報導，銀河系的周邊有幾個「衛星星系」，大麥哲倫星系正是其中之一。所謂衛星星系是指受到引力影響而環繞另一個大星系的星系，雖然彼此之間沒有互相直接的聯結，但有個質量中心，代表所有質量的平均位置。過去的研究認為，大麥哲倫星系將於80億年後與銀河系對撞，但新研究指出，對撞時間可能比想像的早。

發表論文的英國杜倫大學博士後研究員馬略（Marius Cautun）指出，若是銀河系與大麥哲倫星系對撞，可能將造成銀河系的大混亂，撞擊可能會刺激銀河系中央的超大質量黑洞，讓它變得更活躍，開始吞噬周遭氣體，質量將增為目前的8倍左右。

而此現象將讓黑洞噴發出高能量的放射線，雖然不會影響太陽系，但撞擊造成的影響可能讓太陽系被甩出銀河系。論文共同作者、杜倫大學計算宇宙學研究中心研究人員卡洛斯（Carlos Frenk）表示，此撞擊發生時，我們的子孫將可以觀測到銀河系中央黑洞噴發出強烈放射線，如同在欣賞令人驚嘆的「宇宙煙火」。

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