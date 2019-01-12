東奧蒙陰影...主辦權疑是賄賂贏來 法國要查日奧會主席

2019-01-12 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕2020日本東京奧運準備工作如火如荼進行中，現在卻爆出日本奧會主席竹田恒和涉貪醜聞，法國已對竹田展開調查，讓東奧蒙上陰影。

綜合外媒報導，法媒近日爆出日本申奧涉嫌行賄的消息，法國司法部門證實此事，且已在去年12月對申奧行賄一事約談竹田，若後續調查掌握相關事證，便有可能起訴。竹田近日接受日媒訪問時，坦承確實有被約談，但矢口否認指控。

事件發生在2013年，東京申奧委員會與新加坡一間諮詢公司簽約，所匯出的6472萬台幣款項中，有一部分轉給了時任塞內加爾籍國際奧委會（IOC）委員、前國際田聯主席迪亞克（Lamine Diack）。竹田聲稱款項是給付給諮詢公司的諮詢費和情報蒐集、分析費用，但實際走訪該間公司的地址，僅是一間郊區老舊公寓房間，沒有招牌，也無員工出入。

迪亞克本身也有不良紀錄，他在1999至2013年擔任IOC委員，後來因涉嫌收受俄羅斯100外歐元贓款，掩護遭驗出使用禁藥的俄國運動員，最後在2014年辭職，目前仍遭法國檢方限制出境，但調查至今無重大進展。

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