捷克研發應用程式 助切除聲帶者「重現聲音」

2019-01-11 23:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕喉癌或咽喉病患在接受喉切除手術後可能失去聲音，必須依靠人工聲帶發聲說話。為了讓病患「重現聲音」，捷克兩所大學及兩家私人企業，將病患術前的錄音製成合成聲音，再上傳至應用程式。病患只要在手機、平板或電腦上輸入文字，就可以用自己本來的聲音「說話」。

法新社11日報導，許多喉癌病患在切除喉嚨和聲帶後，會植入人工聲帶，說話時必須按壓聲帶上的小孔，透過控制空氣流動來發聲，但人工聲帶發出的聲音不自然，與病患的聲音也大為不同。因此，捷克「查理士大學」、「西波西米亞大學」，以及CertiCon、SpeechTech兩家私人企業，在2年前展開研究計畫，利用病患錄下的音檔，製作合成聲音。

通常，病患必須錄下至少一萬個句子，才有足夠的材料製作合成聲音，但這點十分曠日廢時，對病患也是極大負擔。因此，團隊在捷克科技署支持下，藉由「人工類神經網路」（artificial neural networks）等進階統計模式，讓病患僅須錄製300至3500個句子，就可順利製作合成聲音。錄製的句子皆經過仔細挑選，有多種發音方式的音節也得一一錄音。

51歲的古拉（Vlastimil Gular）從確診喉癌到進行喉切除手術僅3週，他在這段期間錄下477個句子。古拉表示，這個應用程式非常管用，讓他不用發出像機器人的聲音，而是可以用自己的聲音說話。不過他也表示，錄音時已有發聲困難、聲音嘶啞等狀況，導致他的聲音不太自然。

研究團隊表示，他們的最終目標是，發明一個與大腦語言神經中樞連接的微型裝置，讓病患以思想控制應用程式。團隊強調，雖然這個構想可能無法在1年、甚至10年內達成，但它是實際可行的，「我們已經向前邁進」。

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