從柏拉圖著作解密 失落帝國「亞特蘭提斯」在這裡？

2019-01-11 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕據傳亞特蘭提斯曾擁有高度文明與技術，卻一夕間在地表上消失地無影無蹤，幾千年來這個古老神祕的國度一直為世人津津樂道的話題，Discovery頻道節目《失蹤事件大解密》即從柏拉圖著作中，推論出亞特蘭提斯所在位置可能是北非摩洛哥。

《中時電子報》報導，《失蹤事件大解密 》將希臘哲學家柏拉圖著作中，51處關於亞特蘭提斯的描述，套入電腦程式中進行精密的演算法分析，最後科學家與學者們透過各種線索，到達摩洛哥的蘇斯馬塞地區實地勘察，竟意外發現該地有40處符合條件，包括到海邊的距離、同心圓地形、古代聚落存在的證據等。

報導表示，傳說中曾擁有豐饒物產、壯麗宮殿建築與各種先進設施的亞特蘭提斯，卻突然在文明巔峰之際，離奇消失在地表上。此外，歷史上也曾出現許多未解的謎團，Discovery頻道《失蹤事件大解密》即利用高端技術與最新科學，嘗試破解這些眾所皆知的神秘案件，並提出全新見解。

Discovery頻道節目《失蹤事件大解密》從柏拉圖著作中，推論出亞特蘭提斯所在位置可能是北非摩洛哥。（圖翻攝自「Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan」youtube）

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