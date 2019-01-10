耶誕節前夕遭姦殺 26年後警方比對DNA逮到惡狼

2019-01-10 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕1992年的耶誕節前夕，美國賓夕法尼亞州1位小學女老師在家遭歹徒闖入性侵後殺害；歹徒犯案後逃逸無蹤，當地警方始終沒有具體線索可追查，多年成懸案；唯一留下的是警方在受害人遺體採集到疑似兇手的DNA檢體；27年後，賓州警方利用最新比對技術，追查到1名現年50歲的男DJ涉嫌重大，對方也已認罪，最重將面臨無期徒刑。

綜合外媒報導，1992年12月21日，住在賓州東蘭彼得（East Lampeter ）的25歲小學女老師克莉絲蒂‧米拉克（Christy Mirack）被發現死在住處；警方調查發現，兇手闖入米拉克的家裡後，不但性侵，還虐打米拉克，最後才將米拉克勒死，但警方除了在現場採集到疑似兇手的DNA外，其他一無所知，多年來這起兇殺案始終沒有進展，就這樣懸置了26年。

而隨著科技的進步，美國有多間可以追溯家族族譜的基因庫公司，而GEDmatch也是其中一間基因庫公司；好巧不巧，剛好嫌犯的「半血緣關係」（同父異母或同母異父）的姊妹將自己的DNA樣本傳給GEDmatch，而GEDmatch也經常與美國執法單位合作，以DNA比對來幫助執法單位打擊犯罪。

賓州警方透過GEDmatch比對後，發現這位女子的DNA樣本，隨即追查出現年50歲，擔任DJ的男子雷德蒙‧羅（Raymond Rowe）罪嫌重大，當局派出臥底警察到羅的工作處取得他用過的水瓶與口香糖後，經比對確定兇手就是羅；警方在2018年6月於羅的家中將他逮捕，控告他「一級謀殺、強制性侵與其他相關的罪名」，而羅最後也在今年1月8日認罪，這起長達27年的懸案宣告偵破；羅將面臨無期徒刑或60至120年有期徒刑，終生不得假釋。

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