貴婦奈奈一行提出難民申請 準備長期滯留加拿大

2019-01-10 00:54

〔中央社〕知名網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和先生黃博健一行5人涉嫌吸金潛逃，5日自美國入境加拿大邊境伊利堡，被加國邊境服務局（CBSA）攔下後，提出了難民申請似準備長期滯留。

貴婦奈奈一行5日於邊境接受首度難民申請訊問後，順利入境加國，今天上午8點再赴伊利堡（Fort Erie）接受第二次訊問。一行人提供加方的居住地址是在安大略省漢密爾頓（Hamilton）。

台灣移民署雖已將貴婦奈奈被通緝一事告知加拿大CBSA，但礙於台加雙方沒有司法互助協議，無法採取更積極行動。台灣官方為此深感無奈。

駐加拿大官員表示，早在貴婦奈奈與夫婿黃博健潛逃北美、可能逃來加拿大的消息於11月底傳出之後，我方即已知會加拿大官方，加方也隨即註記此事。

因此，當5日貴婦奈奈與黃博健、公公黃立雄夫婦、黃博健的阿姨一行5人，以陸路方式，自美國水牛城經加拿大邊境關口伊利堡準備入境加拿大時，CBSA隨即將他們一行攔下。

但貴婦奈奈一行顯然對此早有準備，除了表明黃博健具有加拿大永久居民身分，更當場向加方提出難民申請。CBSA依法受理。

駐加官員表示，黃博健年少時曾在加拿大唸書、取得永久居民身分，現在雖已逾期，但並未失效；黃博健之父黃立雄也曾有永久居民身分，但已於2017年正式放棄。黃博健的姐姐住在溫哥華，是加拿大公民。他們一家人在加拿大有很多聯繫往來關係。

貴婦奈奈夫婦是以什麼理由向加拿大提出難民申請，令人好奇。但加拿大講究人權法治，難民申請案很少不受理，一旦受理，至少要花上一兩年才會有結果。

雖然貴婦奈奈的難民申請案最後極可能被加國打回票，但研判他們此行有備而來，顯然有高人指點，應會以「不斷提出難民申請上訴」的作法，長期滯留加國。

台灣經濟罪犯利用台加之間沒有司法互助協議、潛逃加拿大的案例，貴婦奈奈並非第一椿。台灣司法部門及移民署相關部門，對此情勢深感挫折。

台灣長期以來一直設法與加拿大建立司法互助合作關係，要求與加國洽簽司法互助協議，但加方反應冷淡。台加雙方缺乏司法互助合作，加上加拿大廣納難民的寬鬆政策，已形成罪犯潛逃漏洞。

貴婦奈奈和夫婿黃博健開立的醫美診所「杏立博全」，去年11月底無預警歇業，捲款10億元後下落不明，檢警獲報查出他們潛逃出境，北檢於1月8日正式對外發出通緝令，時效至民國132年。

利用加拿大難民政策長期留滯加國的案例，以中國商人、前遠華集團董事長賴昌星最為知名。他是中國走私通緝犯，在加拿大溫哥華一待10年，10年內數次申請難民，經加拿大司法審核都未通過。賴昌星最後在2011年遭遣返北京，被判無期徒刑。有傳言說他已於去年9月死於獄中，中國官方則予否認。（編輯：林治平）

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