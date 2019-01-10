河野克俊：中國機艦繞台 日本非常關切

2019-01-10 00:18

〔中央社〕針對中國國家主席習近平最近發表對台強硬談話，及中共軍機及軍艦繞台等舉動，日本自衛隊統合幕僚長河野克俊今天表示，此舉不利於區域安全，「我們非常關切」。

河野克俊（Katsutoshi Kawano）下午在結束與其他國家將領在印度瑞辛納對話（Raisina Dialogue）的談話後，中央社記者問到習近平近日發表強硬的對台談話，且中國軍艦、軍機頻頻繞台以威脅台灣安全，日本持什麼立場時，作以上答覆。

河野克俊指出，中國的軍機、軍艦不僅僅繞台，也持續在日本領海出現，這些作為都不利區域安全，「所以我們非常關切」。

不過，對中國的軍機、軍艦持續在東海、台灣海峽、南海等地擴大活動與部署，威脅與中國有爭端的相關國家，應如何採取具體行動阻止中國，河野克俊表示，這個問題屬於政治問題，他不是政治人物，不方便回答。

河野克俊強調，印太地區對日本非常重要，因此日本透過能力建構、維持自衛隊及參加聯合軍演等方式，希望對印太地區的和平與繁榮做出貢獻。

在與美國、法國、澳洲和印度高階將領對話時，河野克俊表示，中國海軍與空軍在本區域活動有所加強，日本在東海仍與中國發生嚴重衝突，特別是在尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

他也批評中國在南海採取的行動違反國際法，由於南海對日本來說是重要航道，印太地區的東海、南海和印度洋都是連結在一起的海洋航道，日本希望為這些區域海洋的和平做出貢獻，因而派遣直升機護衛艦「出雲號」赴南海。

除河野克俊表達日本對中國機艦繞台威脅區域安全外，多位與會的歐洲和其他國家學者和代表在遇到台灣代表團成員時，紛紛詢問台灣民眾對習近平最近發表對台強硬談話及中國軍機軍艦繞台等威脅行動的看法，並認為國際社會應對此表達嚴重關切。

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