北京限縮言論空間 香港記協：香港新聞自由情況悲觀

2019-01-09 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會（簡稱香港記協）與香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席等7個新聞工作者團體，於8日會晤特區政府政務司司長張建宗，會後香港記協對香港的新聞和言論自由表達深切憂慮。

綜合媒體報導，香港記協主席楊健興表示，2018年接連發生「馬凱事件」、「銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件」，還有中國藝術家巴丟草受中國當局威脅，取消原訂在香港的政治漫畫展，都讓他深信上述絕非單一事件，他認為北京官員正在為香港的言論自由劃下「政治紅線」，使港媒噤若寒蟬。楊健興呼籲香港政府向中央反映香港新聞自由的狀況。

楊健興也指出，雖然當時事件經媒體報導後，外界痛批北京越界，打壓出版和言論自由、破壞「一國兩制」，然而已大大打擊了部分港人對新聞自由的信心，加上習近平的作風強勢，使他對香港自由的前景感到悲觀，香港基本法第27條規定的「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」最後可能只是一張白紙。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/