挪威富豪妻在家被綁走 歹徒要求3億贖金

2019-01-09 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕挪威億萬富翁哈根（Tom Hagen）的68歲的妻子去年10月底遭綁架至今，當地媒體今（9）日首度披露此案，並稱綁匪索要900萬歐元（約新台幣3.1億元）的贖金。

《BBC》報導，哈根的妻子安妮-伊莉莎白（Anne-Elisabeth Falkevik Hagen）去年10月31日在奧斯陸附近勒倫斯科格（Lorenskog）的家中失蹤，挪威最大報《Aftenposten》指出，她疑似是在家中廁所遭綁架，家屬已通過網路與綁匪進行「有限的對話」。

據挪威媒體指出，綁匪向哈根索要900萬歐元的贖金，並要求以虛擬加密貨幣「門羅幣」（Monero）支付。調查部門負責人布羅斯克（Tommy Broske）表示，目前警方已建議家屬不要支付贖金。

警方表示，安妮-伊莉莎白遭綁架後，相關單位最初選擇「低調」處理，以免對案情造成嚴重威脅，但警方今日決定將綁架案公諸於眾，以尋求更多相關消息。

布羅斯克表示，「我們的目標是找到活著的女性，並讓她與家人團聚」，「正如同所有重大刑案，時間相當重要」，希望有關情報可以幫助警方盡快找到失蹤者。

現年68歲的哈根以投資房地產和能源事業致富，身家估計約17億挪威克朗（約新台幣61億元），據挪威財經雜誌《資本》（Kapital）指出，哈根在挪威富豪榜上排名第172名。

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