日政府將購馬毛島 提供美國軍機起降訓練

2019-01-09 20:04

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本媒體九日報導，日本政府打算斥資160億圓（約合台幣45.8億元）購買鹿兒島縣的無人島馬毛島，做為美軍航艦陸地起降訓練（FCLP）的轉移地點，最快於今年4月前與持有土地的開發公司展開簽約的最後協商。為了強化西南離島防衛對抗中國威脅，未來也可能做為有事之際日本航空自衛隊分散部署的據點。

目前部署於神奈川縣橫須賀港的美軍航空母艦雷根號，出港執行任務時，FA18戰鬥攻擊機等艦載機即會在陸地進行起降訓練，以前美軍FCLP是在厚木基地實施，但因噪音問題引起居民抗議，1991年移轉到小笠原群島的硫黃島進行，不過硫黃島距離厚木基地超過1000公里，美方一直要求日本尋找距離較近的地點，2011年日美兩國政府選定馬毛島做為候選地點，配合美軍艦載機已於去年3月從神奈川縣厚木基地轉移至山口縣岩國基地，馬毛島距離岩國基地僅400公里，日本購島態度也轉為積極。

馬毛島位於種子島西側約12公里處，面積約8平方公里，現在由東京的一家土地開發公司持有，島上建有十字型兩條跑道。共同社報導指出，土地所有者起初開價400億圓，談判一度膠著。但因開發公司去年被判決破產，日本政府購買的難度也相對降低。

報導指出，防衛省在2019年度預算中列入了約6億圓作為馬毛島環境調查費。日本政府發言人、官房長官菅義偉在9日的記者會上也表示，為充實西南地區的防衛體制，正在整備自衛隊設施，政府正在檢討將馬毛島列為航母艦載機訓練候選地點。

由於美軍的FCLP一年大概只進行兩周的時間，所以日本政府擬定日美軍活用方案，打算將馬毛島做為有事之際日本航空自衛隊分散部署的據點，產經新聞去年曾報導，包括位於九州的空自築城基地、新田原基地及海自鹿屋基航空基地，以及沖繩縣的普天間機場、空自那霸基地的戰機及巡邏機等均可運用，尤其是日本已確定將修改直升機航母出雲號，未來採購的F35B戰機可能部署於宮崎縣的新田原基地，馬毛島很可能做為F35B起降訓練地點。

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