中國蝙蝠現類伊波拉病毒！可感染人類造成致命出血

2019-01-09 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟肆虐中國，然而現今又傳出了更令人害怕的消息。科學家在一隻中國蝙蝠的肝臟內發現類伊波拉病毒，且確定能感染包含人類在內的多種哺乳動物。

據國際科學期刊《自然（nature）》報導，伊波拉病毒、馬爾堡病毒等絲狀病毒科的成員，均可導致嚴重的出血與器官衰竭，目前在非洲已確定至少有一種蝙蝠身上有馬爾堡病毒，有數種蝙蝠則被懷疑會攜帶伊波拉病毒。

報導指出，新加坡「杜克-NUS醫學院」（Duke-NUS Medical School）傳染病研究主任王林發（譯音，Wang Lin-Fa）、中國科學院武漢分院的鄭正立以及研究團隊，檢查一隻於中國雲南西雙版納勐臘縣捕獲的果蝠，並在牠的肝臟中發現新型絲狀病毒，研究人員將其命名為「勐臘病毒（Měnglà）」。除此之外，該團隊發現該病毒可以感染猴子，倉鼠、狗和人類的細胞。

據馬來西亞媒體《詩華日報》報導，王林發表示，辨別出這種病毒有助於預防疫情大爆發。「研究蝙蝠傳播絲狀病毒的遺傳多樣性和地理分布，對於風險評估和預防疫情非常重要。因為這類傳染病可以在毫無預警的情況下影響大眾，造成破壞性的病毒」。 王林發也補充，分析指出，勐臘病毒在演化上跟伊波拉和馬爾堡病毒有密切關係。

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